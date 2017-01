Neste sábado, Sesc Morada dos Baís tem cinema, oficina de arte e espetáculo infantil

Programação intensa para a criançada neste sábado, 14, no Sesc Morada dos Baís, em Campo Grande. Começa às 14h30 com a Oficina Arte Brasileira para Crianças – Conceição dos Bugres. A participação é gratuita, é preciso somente levar o material, 1 pacote de 1kg de Argila Escolar.

Para a escultora Conceição dos Bugres a referência da figura indígena era sua maior inspiração, sua arte possui um aspecto rústico e primitivo, Conceição aprimorou suas esculturas esculpindo em madeira. Um sonho lhe revelou a técnica da cera amarela, com que revestia seus bugres que se tornaram ícone na arte sul mato-grossense, mais conhecidos como “Bugrinhos”.

Depois da oficina, às 16 horas, será momento de curtir o Espetáculo Infantil “Contos de Magia Pura”, com estórias, música, poesia e brincadeiras que retratam o universo lúdico infantil.

A primeira estória de autoria da escritora Regina Machado, é sobre o menino Timo, que passa por uma situação indesejada na escola, seus colegas o zombam por ele gostar de escrever poesias! Desnorteado o guri foge para o bosque, mas os mistérios e estórias que ouve na mata faz com que ele se renove e inicie uma nova jornada!

Apresentando a estória do rio que quer chegar ao mar da tradição Sufi e as demais, lenda da Erva Mate e da Mandioca, de domínio público, e que retratam a cultura sul-mato-grossense, há também literatura de Cordel de autoria do cordelista e repentista Bule Bule, que completa a saga do mundo da imaginação do menino!

O elenco é formado por Pietro Lara e Tamara Prantl, como contadores de estórias. O espetáculo infantil tem duração média de 45 minutos, é um teatro popular que dialoga e se apropria do espaço físico da rua, da praça e/ ou da escola. Busca abertura à interação do público durante as cenas, propondo jogos que fazem com que a dramaturgia cênica nunca seja a mesma, sendo criada também pela plateia.

Por fim, às 17 horas, o Cine Clubinho exibe “Uma viagem extraordinária”. Aos doze anos de idade, T.S. Spivet é um garoto superdotado, apaixonado por cartografia. Quando ele ganha um prêmio científico prestigioso, o garoto decide abandonar sua família em Montana para atravessar sozinho aos Estados Unidos, até chegar a Washington. O único problema é que o júri não sabe que o vencedor ainda é uma criança.