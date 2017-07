No Festival de Bonito, Ney Matogrosso apresenta o show “Atento aos Sinais”

A Atração mais esperada do 18º Festival de Inverno de Bonito, Ney Matogrosso apresenta o show “Atento aos Sinais”, no sábado (29), às 21h, na praça da Liberdade. O repertório traz composições de artistas renomados com uma roupagem nova e alguns sucessos.

O intérprete deve apresentar o que lhe é característico: um espetáculo que combina música, dança, teatro e performance. “Atento aos Sinais” tem sonoridade, figurino exuberante e cenário moderno. Com direção musical de Sacha Amback, o show conta com cenário criado por Luis Stein e Milton Cunha. Ocimar Versolato (parceiro de Ney desde 1994) assina mais uma vez o figurino junto Milton Cunha e Marta Reis.

No palco, Ney Matogrosso será acompanhado por Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), André Valle (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).

Artista referencial da cultura brasileira, Ney Matogrosso é dono de uma carreira marcada pela irreverência e por ousadia em suas performances. Tem mais de 30 discos gravados e se impôs como intérprete de palco por excelência, graças a sua interpretação marcante, capacidade de reinvenção e voz única. Ney é um artista inclassificável (título de um dos seus trabalhos recentes), que mantém durante seus 40 anos de carreira a versatilidade como principal característica.