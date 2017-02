No Sesc Morada dos Baís, a criançada vai cair na folia neste sábado

Neste sábado, 18 de fevereiro, o Sesc Morada dos Baís terá programação especial de Carnaval para a criançada, com participação gratuita. Só é necessário levar o material para a oficina de máscaras, que começa às 14h30, vestir a fantasia e cair na folia.

É preciso levar gliter de duas cores; lantejoula de duas cores; uma cola branca; 1 papel colorset (uma cor) e 1 tesoura sem ponta.

Em seguida, às 16 horas, contação da história com o grupo Prosa e Segredo “Nossos Carnavais”. A proposta da contação é compartilhar com as crianças as histórias dos tipos de carnavais presentes no Brasil como o Carnaval Baiano, o Frevo de Olinda, as Escolas de Samba do Rio e as marchinhas de rua das cidadezinhas do interior.

O Carnaval veio de muito longe, e tem uma história bastante curiosa. Era muito comemorado em Portugal desde o século XV, o entrudo, como era conhecido, foi trazido pelos portugueses para a então colônia do Brasil.

Por fim, às 17 horas, o Cineclubinho exibe o longa “Meu Amigo Totoro”. Mei, é uma jovem que encontra uma pequena passagem em seu quintal, que a leva à um lendário espírito da floresta, conhecido como Totoro. Sua mãe está no hospital, e seu pai, divide o tempo entre dar aulas na faculdade e cuidar de sua mulher doente. Quando Mei, tenta visitar a mãe por conta própria, se perde na floresta, e só o grande e fofo Totoro, pode ajudar a menina a achar o caminho de volta para casa.