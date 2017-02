Nos embalos dos anos 80, festa retro agita final de semana em Campo Grande

Na terra do sertanejo a música retro também tem espaço. Nesta sexta-feira (17), a Banda de Ontem e o DJ Juju vão animar a festa “Anos 80 na pista” no Bar Blues, o repertório será cheio de sucessos dos anos 80 e 90.

Os ingressos podem ser comprados no ponto de venda 1/4 Colchões que fica na Avenida Afonso Pena número 3835. Quem quiser garantir a meia entrada no valor de R$40 deve levar uma lata de leite em pó, que será doado a uma instituição de caridade ainda não definida.

Segundo o integrante da Banda de Ontem Alexandre Nicolau a venda de ingressos está quase esgotada. “A venda de ingresso foi acima do esperado, mas ainda temos ingresso para quem quiser conferir”.

O integrante também conta que o público da banda é diversificado. “O nosso publico até surpreende pela quantidade jovem . É como a gente fala musica de qualidade não tem validade”, ressalta.

Esta edição ainda contará com a presença do DJ Juju que é conhecido como “O rei do Flash Back”. Para os produtores da festa que está na segunda edição o objetivo é fazer o “público entrar na máquina do tempo, curtindo o que de melhor rolou nessas décadas”.