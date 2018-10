Duas promoções ocorrem nas redes sociais do JD1, participe e concorra aos ingressos

No próximo sábado (3), as atrizes Alessandra Maestrini e Mirna Rubim estarão em Campo Grande para apresentar a comédia musical de Miguel Falabella, O Som e a Sílaba e o JD1 Notícias vai levar você e um acompanhante para ver a peça.

Serão sorteados dois pares de ingressos e as promoções ocorrem no Instagram e Facebook do JD1. Para concorrer é simples.

Instagram

- Curtir a foto oficial do sorteio;

- seguir o JD1, no Instagram;

- Marcar três amigos no comentário.

(CLIQUE AQUI PARA PARTICIPAR)

Facebook

- Curtir a página do JD1, no Facebook;

- Marcar três amigos no comentário da foto oficial;

- Compartilhar a foto oficial.

(CLIQUE AQUI PARA PARTICIPAR)

O Som e a Sílaba

O espetáculo conta a história de Sarah Leighton (Alessandra Maestrini), uma jovem com diagnóstico de autismo altamente funcional e sua relação com Leonor Delise (Mirna Rubim), sua professora de canto.

A música vai unir essas duas mulheres e esse encontro mudará a vida de ambas. Recheado com árias, duetos e trechos de óperas, “O Som e a Sílaba” celebra o mistério da mente humana, com um texto terno, engraçado e comovente. “O espetáculo é todo muito gostoso e aproxima o público. É cheio de humor, como tudo que Miguel e eu gostamos de fazer. Ao mesmo tempo, é extremamente delicado, poético e transformador, dada a trajetória tão rica e profunda da personagem central, Sarah, e de como isto também transforma - para muito melhor - a vida de Leonor”, conta Alessandra Maestrini.

Serviço