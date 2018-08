Oficina irá transpor textos de Machado de Assis para o teatro

De 07 a 11 de agosto o Sesc Dramaturgia leva ao Sesc Cultura em Campo Grande, a oficina "Do literário ao teatral", com o ator e diretor Alexandre Damascena (RJ).

Durante os cinco dias, os participantes trabalharão textos de Machado de Assis, desde leitura e análise de contos à transposição do texto literário para o teatral, finalizando com apresentação baseada nos textos.

As aulas serão das 18h30 às 22h30, de terça a sexta-feira e no sábado das 9h às 13 horas. Para participar é preciso ter pelo menos 14 anos, cartão do Sesc válido e se inscrever mediante doação de três litros de leite longa vida, que serão revertidos ao Mesa Sesc Brasil.

A oficina objetiva, por meio dos gêneros narrativos e dramáticos e de estratégias linguísticas e discursivas, tem o objetivo de promover a produção de textos teatrais, a fim de levar os alunos a desenvolverem a criatividade, a ludicidade, a escrita autoral. Ao fim da carga de 20 horas, será avaliado o texto escrito e a apresentação da peça com seus aspectos cênicos.

O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms