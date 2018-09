As apresentações são abertas ao público, com limitação máxima de 350 pessoas e começam sempre às 20 horas

A programação da primeira semana de outubro do Sesc Morada dos Baís começa com samba, rock. As apresentações são abertas ao público, com limitação máxima de 350 pessoas e começam sempre às 20 horas.

O primeiro a subir no palco, na quarta-feira (3) será o sambista Bethynho Show. “O Sesc Morada dos Baís é um ponto de cultura sul-mato-grossense, onde nós, artistas regionais, podemos fazer a vitrine de nosso trabalho. A quarta-feira ficou marcada como um ponto do samba”, avalia o cantor. Carioca, Bethynho já vive em Campo Grande há 20 anos e traz em seu repertório músicas autorais de parceiros e também sambas clássicos como Cartola e Nelson Cavaquinho.

Dia 4, quinta-feira, tem rock com a Banda Foogha, que volta ao palco do Sesc. Banda de rock formada em 2005 se destaca pela sonoridade post-grunge. Está presente semanalmente nas noites e bares da capital há sete anos. Destaca-se no repertório Creed, Pearl Jam, Alice in Chains, Audioslave, Nickelback.

Sexta-feira (5), tem o blues e rock de Gessy & The Rhivo Trio para iniciar o final de semana. O show traz clássicos do rockabilly da década de 1950 e estilo singular. A banda é integrada por três músicos que trazem na bagagem grande experiência em outras bandas e atividades no cenário musical de Mato Grosso do Sul. A proposta da banda é resgatar a música que embalou os anos 50 e 60, numa roupagem atualizada, porém sem perder as características peculiares desses estilos.

Encerrando a semana com muita nostalgia, no sábado (6), a banda On The Road faz uma viagem no tempo e relembra a trajetória do rock através dos clássicos que marcaram gerações.

Serviço

O Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h. Acompanhe a programação no site sesc.ms