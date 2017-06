Palco Giratório apresenta espetáculo “Finita” na próxima semana

O Palco Giratório do Sesc apresenta na próxima quinta-feira (8), o Espetáculo Finita, dirigido pela carioca Denise Stutz. A entrada é gratuita, mas é preciso chegar ao Tetro Prosa, do Sesc Horto, com pelo menos meia hora de antecedência para retirar os ingressos, que são limitados. A peça tem classificação indicativa de 16 anos.

A diretora conta que começou a elaborar a peça em 2010 e o ponto de partida foi a doença da mãe e uma carta direcionada a ela. “Essa carta me trouxe a reflexão sobre o tempo, sobre o fim das coisas e então comecei a pensar como falar do que não existe mais. Qual a qualidade de um movimento que prenuncia a dança e que não dança mais que se dá a ver? Uma qualidade que não se mostra, sugere. Como construir a partir de uma brecha possível entre a presença e a ausência, entre o que ainda vive, mas já não existe mais”.

E no anterior, 7 de junho, tem a Oficina “Corpo Presente” com Denize Stutz das 14h às 17h e das 18h às 21h no Teatro Prosa do Sesc Horto. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no Sesc Morada dos Baís. As vagas são limitadas.

Sobre Denise Stutz – Diretora e atriz, iniciou seus estudos de dança em Belo Horizonte. Em 1975 junto com outros 10 bailarinos fundou o Grupo Corpo. Trabalhou com Lia Rodrigues como bailarina, professora e assistente de direção. Foi professora do curso técnico da Escola Angel Viana. A partir de 2003 começou a desenvolver seu próprio trabalho solo, se apresentando nas principais capitais do Brasil na França, Espanha, África e Austrália. Seus dois trabalhos solos foram apontados pela crítica de "O Globo" como um dos dez melhores espetáculos apresentados no Rio de Janeiro nos anos de 2004 (Decor) e 2013 (Finita).