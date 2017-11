“Películas hispano americanas”é o tema do Cine Sesc da próxima semana

Novembro é mês de películas hispano americanas no Cinema do Sesc e na próxima semana serão exibidos dois dramas. As sessões são gratuitas. No Sesc Morada dos Baís, na Capital, o longa “A Garota de Fogo” será exibido na terça-feira, às 19 horas.

Com classificação indicativa 10 anos, o filme, dirigido por Carlos Vermut, tem com protagonista Alicia (Lucia Pollan) uma garota de 12 anos que, por ter leucemia, leva uma vida bastante regrada e cheia de idas e vindas ao hospital. Seu pai, Luis Bermejo, faz tudo o que pode por ela. Um dia, ao olhar em seu diário, o pai descobre que um dos desejos da garota é ter um vestido exclusivo de uma personagem de anime japonês, que custa quase €7 mil euros. Decidido a presenteá-la, Luis busca algum meio de obter a quantia. A oportunidade surge quando é ajudado por uma mulher problemática, Bárbara (Barbara Lennie), que está sozinha em seu apartamento.

Sesc Corumbá

Em Corumbá, “O Abraço da Serpente”, de Ciro Guerra, terá sessões na quinta-feira, 09, às 19h30 e no sábado, 11, às 15 horas. O longa tem classificação indicativa de 12 anos. Théo (Jan Bijvoet) é um explorador europeu que conta com a ajuda do xamã Karamakate (Nilbio Torres) para percorrer o rio Amazonas. Gravemente doente, ele busca uma lendária flor que pode curar sua enfermidade. Quarenta anos depois, a trilha de Théo é seguida por Evan (Brionne Davis), outro explorador que tenta convencer Karamakate a ajudá-lo.

O Cine Sesc tem como proposta levar ao público títulos que estão fora do circuito comercial e contribuir com a formação de público de cinema, bem como com a capacidade crítica sobre conteúdo e estética das produções.