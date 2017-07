O grupo paulistano Pia Fraus, que trabalha com o conceito de teatro sem fronteiras, traz para a 18ª edição do Festival de Inverno de Bonito o espetáculo “Bichos do Brasil”, que será ncenado no dia 29 de julho, às 19 horas, na Praça da Liberdade. O grupo pesquisa a integração cênica do teatro de animação com outras linguagens, tais como o teatro, a dança, o teatro de máscaras, o teatro de bonecos, o circo e as artes plásticas.

Bichos do Brasil é um espetáculo que busca retratar a riqueza da fauna brasileira por meio de recursos plásticos, sonoros e coreográficos. Pautado nos bonecos, na música e na coreografia, procura criar o ambiente da mata sem exigir um comportamento humano de seus personagens.

O espetáculo é composto por uma sucessão de 15 esquetes que retratam o cotidiano dos animais numa selva tropical. “Bichos do Brasil” é um resgate para que não ocorra a extinção de nossos animais, dentro do imaginário popular, que tanta influência exercem como fonte inspiradora dos mitos populares brasileiros.

A trilha sonora composta especialmente para o espetáculo faz uso de diversos ritmos brasileiros como o Forró, Frevo, Bossa Nova, Samba, Maracatu. Sem uso de texto,três atores e mais de cinquenta bonecos feitos a partir de materiais naturais, que ganham novo tratamento e cores diversas, buscando dar uma abordagem contemporânea a elementos rústicos e bonecos infláveis gigantes, promovem a retomada da Pia Fraus às suas origens: tornar contemporâneo os elementos da Cultura Popular Brasileira.