Poeta Rubenio Marcelo lança novo livro

“Vias do Infinito Ser” é a nova obra literária do poeta Rubenio Marcelo, livro aprovado pelo Fundo de Investimento Culturais (FIC-MS), cujo lançamento oficial acontece na próxima terça-feira (16), no Teatro Prosa. Como parte das atrações do evento cultural, haverá na programação uma seleta e concisa pauta artística.

Na abertura, destaque para apresentações musicais de amigos do poeta, nomes representativos da música regional como Galvão, Zé Du, Gilson Espíndola e Paulinho Manassés, que cantarão composições autorais da parceria com Rubenio Marcelo, e também performances especiais com Elizabeth Fonseca, Walesca Cassundé, Evandro Walker, Aloizio Soares e Geraldo Martins.

Sobre o Livro

Publicado pela Editora Letra Livre, “Vias do Infinito Ser” traz 115 poemas em versos livres da sua fase atual de produção. A obra possui apresentação de Paulo Nolasco (prof. de Literatura, doutor em letras, membro da ASL) e prefácio do poeta e crítico de arte José Fernandes (prof. e doutor em letras, membro da Academia Goiana de Letras) – além de comentários de ‘aba/orelha’ dos escritores/críticos Antonio Carlos Secchin (da ABL), Gilberto Mendonça Teles e Henrique Alberto de Medeiros Filho.

Aprovado pelo FIC-MS, o 11º livro autoral de Rubenio Marcelo apresenta poemas dosados de efeitos metafóricos e sintonizados com linguagem filosófica e aspectos da espiritualidade humana – a obra expõe também mensagens voltadas para reflexões acerca da virtude e aspectos existenciais além do imediatismo cotidiano.

Sobre o autor

Poeta escritor, compositor e revisor, Rubenio Marcelo é membro e secretário-geral da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), autor de onze livros e dois CDs, sendo sua obra mais recente “Vias do Infinito Ser”. Destacam-se também em sua produção os livros “Estigmas do Tempo” (2001), “Reticências” (2002), “Graal das Metáforas” (2007), “Horizontes d’Versos” (2009), “Voo de Polens” (2012), e “Veleiros da Essência” (2014). É membro correspondente da Academia Mato-Grossense de Letras (AML). Detentor de premiações pela sua atuação literocultural, é um dos vencedores do tradicional concurso literário ‘Noite Nacional da Poesia’. Com experiências em participações a convite de feiras literárias e bienais, integrou – como convidado – a Bienal Internacional de Poesia (que aconteceu em Brasília, reunindo expressivos nomes da poesia nacional e do exterior), e também participou de outros eventos do gênero, como a Feira Literária Internacional de Tocantins (FLIT), a FLIB (Feira Literária de Bonito/MS) e, recentemente, a Feira do Livro de Brasília. É um dos autores homenageados no livro ‘Vozes da Literatura’ (FCMS), que também enfoca sua obra e biografia.

Lançamento

O lançamento do livro acontece na terça-feira (16), às 19h30, no Teatro Prosa, localizado na rua Anhanduí, 200, Centro.