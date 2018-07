A rua 14 de Julho será palco do Projeto Reviva Cultura que levará dança, música, teatro, exposições e brincadeiras ao centro de Campo Grande, no próximo dia 4 de agosto.

O Reviva Cultura realizado pela prefeitura, irá acontecer durante todo o dia, das 9h às 17h, na rua 14 de Julho, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Dom Aquino. As quadras serão fechadas para os veículos e, assim, o público poderá aproveitar o projeto com segurança e tranquilidade.

Na programação estão previstas apresentações musicais da Banda Municipal de Campo Grande, Banda da Guarda Municipal, dos artistas Lobão e Magno Abreu, Cabelo, Mestre Galvão, Banda Yesterson, Lenilde Ramos e Guarany, Grupos Folclóricos, encenações teatrais com o Grupo Maracangalha, exposição de obras da Confraria Sociartista de Campo Grande.

E, também, aulas de ritmos, atividades esportivas e de saúde, adoção de animais, entre outras atrações. Também terá food bikes e Praça de Alimentação, jogos e brinquedos para as crianças e atividades lúdicas.

A proposta da prefeitura é colocar o Reviva Cultura no calendário de eventos da cidade, com edições mensais. Além de divulgar artistas e proporcionar lazer, arte e cultura para a população, a ideia é impulsionar as vendas na região impactada, já que as lojas da rua 14 de Julho estarão funcionando durante todo o dia.