Programa cultural do Sesc Morada dos Baís começa com samba e termina com pop rock

A semana musical no Sesc Morada dos Baís irá colocar o público para dançar ao som de samba e pop rock. Os shows acontecem de quarta a sábado, às 20h, e a participação do público é gratuita.

Hoje (22) é dia de curtir a noite com muita alegria e samba no pé. O Sesc Morada dos Baís recebe o cantor Luiz Café, que vem para soltar a voz e colocar todo mundo para dançar e cantar junto. “É uma experiência maravilhosa. O samba é democrático, com todo mundo na mesma frequência e o ambiente do Sesc Morada dos Baís é isso, um local muito amistoso”, diz o músico.

Amanhã (23), Ju Souc leva sua batida ao público. Baterista, cantora e compositora, Ju foi vencedora do Festival Batuka 2013. Os primeiros passos na música foram aos 7 anos de idade, estudando piano erudito na entidade filantrópica Filarmônica Villa Lobos. Aos 14 estudou violão popular como autodidata e só aos 16 começou as aulas de bateria.

Na sexta (24), é com o Projeto MP Blues, que leva em seu repertório músicas brasileiras desde gravações já conhecidas como dos artistas Cazuza e Raul Seixas como também outras que não foram tão difundidas, no repertório do também consagrado Belchior, diz o vocalista e guitarrista da banda, Luis Ávila. Também contam no repertório canções do blues regional, como Bêbados Habilidosos, Zé Pretinho e José Boaventura.

Encerrando a programação da semana, no sábado (25), apresentação da Banda Avant. Constituída por Thiago Silva, Clayton Scatolin, Lucas Ricci, Felipe Soares e Flip Quadros, a Banda Avant traz em seu repertório, o estilo pop-rock nacional e internacional com levada funk, das últimas décadas, seja nas composições ou nos covers, emaranhadas a um estilo singular.