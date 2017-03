Programação do Sesc Morada começa com novidades, em março

Um novo mês começa e com isso o Sesc Morada dos Baís também traz novidades ao público, em seu happy hour, que segue de quarta a sábado sempre às 20h.

Abrindo a programação musical de março, nesta quarta, dia 01, o Sesc Morada dos Baís traz Juci Ibanez, que sobe ao palco para interpretar grandes canções do samba pra sua noite ficar muito mais animada. O trabalho de Juci traz influências de Samba e Música Popular Brasileira. “Sempre estive envolvida com a arte”, definiu a cantora, que já fez dança, teatro e cinema.

Na quinta, 02, quem sobe ao palco é Renatto Jackson. Há dois anos na cena undergrund de Campo Grande, o cantor e compositor traz uma mistura de samba, samba rock, reggae e black music em suas canções. Com um repertório inteiramente autoral, retratando o cotidiano e a cultura sul mato-grossense. O projeto vem ganhando espaço nas casas de show da capital. Músico há treze anos, Renatto participou de diversos grupos de samba, dentre eles o tradicional Grupo Tempero do Samba. Ideia que nasceu da inquietação do artista em querer trazer outros ritmos nas tradicionais rodas de samba.

Na sexta-feira, 03, show com Guga Borba e banda. “Além de suas composições autorais e releituras de clássicos do folclore musical pantaneiro, teremos novas versões de músicas de artistas internacionais que embalaram as rádios e baladas nas décadas de 80 e 90 como: Tracy Chapman, KC and The Sunshine Band, INXS, Cris Isak, B.J. Thomas, The Doors e Pearl Jam, em uma apresentação dedicada aos fãs de suas diversas fases em sua carreira musical”, diz Guga.

Encerrando a programação, no sábado, 04, a banda Rox S/A sobe pela primeira vez no palco do Sesc Morada do Baís tocando o melhor do pop e rock. No vocal e guitarra Pedro Espíndola, na bateria Zé Fiuza, Leonardo Reis no baixo e Leca Harper na guitarra. Um passeio entre o clássico e contemporâneo do pop rock nacional e internacional.