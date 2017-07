Sesc Morada dos Baís terá samba, jazz e pop

A programação musical do Sesc Morada dos Bais desta semana será de tirar o fôlego. As apresentações começam na na quarta-feira (5), com Clube do Choro. Criado pela necessidade de dar continuidade à extinta Confraria do Choro com mais de 10 anos de atividades. Com o objetivo de preservar a mais autêntica arte musical brasileira que é o chorinho, além de ampliar o gosto do sul-mato-grossense pelo estilo.

“Acho o Projeto Sesc Morada dos Baís, o mais importante fomentador de Cultura de todo estado. O projeto visa a valorização dos artistas, e dá a oportunidade ao público de conhecer bons trabalhos”, diz Raimundo Edmário Guimarães Galvão, cantor e compositor do Clube do Choro.

Na quinta-feira (6), um show que promete arrepiar os amantes do jazz. Erika Espindola e Leonardo Cavallini se apresentam no Duetos & All That Jazz, show customizado especialmente para a apresentação no Sesc Morados dos Baís, reunindo duas das vozes mais potentes do Estado.

Sexta-feira (7), é a vez a da Banda Avant se apresentar. Integrada por Thiago Silva, Clayton Scatolin, Lucas Ricci, Felipe Soares e Flip Quadros, a Banda Avant traz em seu repertório, o estilo pop-rock nacional e internacional com levada funk, das últimas décadas, seja nas composições ou nos covers, emaranhadas a um estilo singular.

Encerrando a programação da semana, no sábado (8), tem novidade com Larissa & Os Pexe, com seu repertório que passeia por canções de bandas e artistas variados e de diversas épocas que passeiam pelo rock, pop, blues e jazz. Durante 11 anos a banda passou por algumas mudanças na formação original e desde 2014 a banda é composta por: Larissa Hermeto, na voz e violão, Roberto Torminn, na guitarra e teclado, Wagner Santos, no baixo e Leonardo Maciel, na bateria.