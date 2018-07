Projeto cultural é lançado em Campo Grande

O projeto “Arte no Meu Bairro – Palco Itinerante”, foi lançado nesta sexta-feira (6), em Campo Grande. O anuncio foi realizado pelo prefeito da cidade, Marquinhos Trad. A iniciativa pretende dinamizar as atividades culturais nas sete regiões urbanas e nos dois distritos da capital, ampliando e democratizando o acesso a todos os moradores.

Para sua implantação serão investidos R$ 500 mil, oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Luiz Henrique Mandetta, com contrapartida do município. A iniciativa também oportuniza a descoberta de novos talentos bem como, pretende promover a cultura, convívio e integração da comunidade, economia local e, entretenimento.

De acordo com o prefeito Marquinhos, o projeto contempla não apenas os artistas profissionais mas os anônimos que vivem nos bairros e na maioria das vezes não têm oportunidade de mostrar seu talento.