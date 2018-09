O projeto “Só Rock no Horto” voltará a acontecer a partir deste domingo (16), no Horto Florestal de Campo Grande. O evento começa às 17h e é aberto ao público. A proposta é organizada pela Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) da capital.

O projeto que começou em 2005 havia sido interrompido no ano de 2015, contudo, nesta terça-feira (11) a assessoria de imprensa da prefeitura de Campo Grande anunciou a retomada da proposta.

A programação ocorrerá uma vez ao mês e já neste domingo acontecerá o primeiro evento do projeto, e quem estará animando o público é o cantor Guga Borda e as bandas Seven Four e On the Road.

“O retorno deste projeto é a prova viva da diversidade musical e cultural que Campo Grande tem. Temos artistas de qualidade que podem e vão nortear projetos maravilhosos como este que, em anos anteriores, era garantia de público”, disse a secretária-adjunta da Sectur Laura Miranda.