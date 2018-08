O projeto da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) de Campo Grande, Som Coreto, volta a ser realizado. A proposta traz shows gratuitos do grupo Sampri e Pegada de Macaco, já nesta sexta-feira (17), às 19h30, na Praça Cuiabá.

“Vamos avivar nossas praças com músicas de diversos segmentos para a população conhecer nossos artistas. É um evento para as famílias, para todas as idades”, explica a secretária-adjunta da Sectur, Laura Miranda.

O projeto Som do Coreto volta a ocorrer mensalmente na Praça Cuiabá depois de aproximadamente quatro anos. A Sectur organizou um cronograma e pretende realizar os shows gratuitos toda terceira sexta-feira do mês.