Promoção do JD1 Notícias vai sortear ingressos para show do Henrique e Diego e Bruninho e Davi

Começa nesta quarta-feira (5), mais uma promoção do JD1 Notícias. Hoje serão sorteados cinco pares de ingressos para os shows do Henrique e Diego e Bruninho e Davi na Expogrande 2017, a maior feira agropecuária do Centro-Oeste e que promete animar a capital com suas atrações musicais.

O show será no próximo sábado (8) e sorteio será realizado no dia anterior, na sexta-feira (7). Ao todo serão cinco pares de ingressos para os shows que serão sorteados ao longo das duas semanas do evento. A entrada é para pista.

Para participar é fácil! Basta acessar a página do portal de notícias no Facebook, curtir a publicação do show que deseja ir; marcar três amigos nos comentários; e compartilhar a publicação. Lembrando que quanto mais participar, mais chances de ser sorteado.

Confira os shows que terão sorteio de ingressos:

6 de abril – quinta-feira | Wesley Safadão e MC G15

7 de abril – sexta-feira | Matheus e Kauan, Alok e Jefferson Moraes

8 de abril – sábado | Henrique e Diego, Luiz Henrique e Bruninho e Davi

Acesse a página da promoção aqui: