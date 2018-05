O grupo Clube do Choro se apresenta nesta quarta-feira (16) no Sesc Morada dos Baís.

Preservando a qualidade do chorinho e ao mesmo tempo procurando agregar valores regionais com a inclusão de matéria autoral à apresentação, além de ter o objetivo de reunir músicos em torno do gênero.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h.