Restaurante faz promoção para caso o Brasil ganhe ou a Argentina perca

Com uma ideia muito criativa o restaurante Detroit Steakhouse busca atrair os torcedores do Brasil para acompanhar os jogos no local. A rede de restaurantes além de transmitir os jogos irá dar descontos no rodízio caso o Brasil ganhe ou a Argentina perca.

Além do desconto, o restaurante também está lançando neste período da copa, o menu contará com três novos burgers especiais nos deliciosos sabores: Detroit Ribs & Onion, Detroit Egg & Burger e Detroit Special Burger.

“Pensamos em uma ação mais ampla do que nosso calendário promocional com as datas tradicionais. Aproveitamos o evento para brincar com a maior rivalidade da América do Sul, quando o assunto é futebol, e pretendemos atrair o público que deseja acompanhar o campeonato em um ambiente aconchegante e com um ótimo cardápio de comidas e bebidas, aproveitando novidades por tempo limitado”, explica Fábio Marques Jr, sócio-diretor da rede.

Para mais informações sobre endereço e valores acesse o site da rede. www.detroitsteakhouse.com.br

Calendário de jogos da Argentina e do Brasil

- Argentina X Croácia – quinta-feira, 21/06, às 15h

- Brasil X Costa Rica - sexta-feira, 22/06, às 09h

- Argentina X Nigéria – terça-feira, 26/06, às 15h

- Brasil X Sérvia - quarta-feira, 27/06, às 15h