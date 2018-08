As programações iniciam a partir das 9h de hoje

O “Reviva cultural” será realizado neste sábado (4), na rua 14 de julho – entre as ruas Dom Aquino e Barão do Rio Branco - de Campo Grande. O evento está programado para iniciar às 9h e contará com várias atrações como música, dança, brincadeiras.

O projeto faz parte das ações do programa “Reviva Campo Grande”, que quer dar “cara” nova ao centro da cidade. Na programação estão previstas apresentações musicais da banda municipal de Campo Grande, banda da Guarda Municipal, dos artistas Lobão e Magno Abreu, Cabelo, Mestre Galvão e outros.

A proposta é colocar o “Reviva Cultura” no calendário de eventos da capital, com edições mensais.