Ritmos sul-americanos marcam a semana musical do Sesc Morada

O Sesc Morada dos Baís terá uma semana com muita animação, do samba ao rock. As apresentações ocorrem de quarta a sábado, mas nesta, em função do feriado de Corpus Christi, não haverá apresentações na quinta-feira (31).

O samba de Luiz Café dá inicio a semana musical no Sesc Morada dos Baís na quarta-feira (30), com um repertório que contempla alguns pout-porris em homenagem à artistas consagrados do samba. A proposta é reforçar os valores do samba de raiz no Brasil.

Na sexta-feira (1º), o show Tuba Music e Convidados envolverão o público em uma mistura de música popular brasileira, funk, jazz, pop e rock sul-americano. O projeto é do músico brasileiro residente no Chile, Dyeferson de Lima que, em 2015, se juntou aos músicos chilenos Anand Avila e Antonio Faraggi.

Sábado (2), é dia de curtir Beatles Maníacos, a banda idealizada pelo baterista Miguelito que resgata a memória do quarteto de Liverpool. A caracterização faz parte da proposta o grupo, remetendo à década de 60. Nos shows são apresentadas as canções mais conhecidas dos Beatles, interpretadas da forma mais fiel possível, mantendo-se os arranjos originais.