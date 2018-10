No dia de Nosssa Senhora Aparecida, católicos da região de Dourados seguem em romaria ao santuário em homenagem à padroeira do Brasil, no distrito de São Pedro.Está é a 19º edição da romaria, cuja expectativa é de receber 40 mil pessoas. Em 2017 foram 38 mil. Tem gente que chega a caminhar 50 quilômetros.

A acolhida dos romeiros e as confissões começaram cedinho. A programação segue com a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, seguida de um terço.Depois, Dom Henrique, bispo da Diocese de Dourados, celebra missa. Em seguida, tem a coroação de Nossa Senhora Aparecida.

História

Nossa Senhora Aparecida foi o nome dado à imagem de terracota, tirada do Rio Paraíba (SP) por três pescadores há mais de 300 anos. Eles lançaram as redes e acabaram recolhendo uma parte da imagem. Conta a história que, na segunda tentativa, ao trazer a cabeça da santa, os peixes começaram a brotar em volta do barco.

A imagem ficou, durante 15 anos, na casa de um dos pescadores. O local recebia romeiros de toda parte, para as novenas. Três décadas depois, o vigário de Guaratinguetá ergueu uma capela no alto do Morro dos Coqueiros.

Com o crescente número de romeiros, foi edificada a Basílica Velha e, em 1928, o papa Pio XI proclamou a santa como Padroeira do Brasil. Hoje, o Santuário de Aparecida é o principal ponto de turismo religioso do país, que recebe mais de 12 milhões de romeiro, todos os anos.