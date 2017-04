Samba, blues e jazz na semana musical do Sesc Morada dos Baís

Ritmos apaixonantes vão tomar conta do Sesc Morada dos Baís na próxima semana, das 20h às 22h sempre com apresentações gratuitas. Quem abre a programação musical na quarta-feira, 12, é o músico Chokito.

Carioca da gema e sul-mato-grossense de coração, Chokito frequentou a escola de música “XV de novembro” no Rio de Janeiro em 1988, onde teve sua inicialização musical e estudou por três anos. Mudou-se para Campo Grande em 1991. Chokito tem vinte anos de carreira e sua banda é formada com rotina de ensaios semanais e trabalho amadurecido.

Quinta, 13, é dia de jazz com a Miguelito`s Band e convidados. “O Sesc desenvolve um papel muito importante na cultura do Estado”, avalia Miguelito. Na Sexta-Feira Santa, 14, não haverá programação.

Sábado, 15, é dia de blues com a Whisky de Segunda. O público poderá apreciar músicas autorais e versões próprias do consagrado blues de ícones como BB King e Ray Charles. Composta por cinco integrantes, a banda já está há 14 anos na estrada e é a única do Estado que toca exclusivamente blues americano.

“Com certeza é muito importante participarmos deste projeto. O Sesc Morada é um espaço cultural que estava deixado de lado e que com a ocupação por parte do Sesc foi redescoberto. Essa ação fomenta a cultura e leva o campo-grandense a conhecer a própria história”, diz o vocalista, Robson Pereira.

O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h, exceto na sexta, que começa às 20h.