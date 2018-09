Na próxima semana, o Sesc Morada dos Baís terá ritmos dançantes e muita animação para o público. As apresentações são gratuitas, sempre com início às 20h.

A primeira apresentação será na quarta-feira (19). A atração será a cantora Juci Ibanez, com seu samba de raiz e vasto repertório acumulado em 30 anos de carreira, com apresentações em vários palcos do Brasil, América Latina e Europa.

Na quinta-feira (20), tem Piazza, que leva sucessos como Capital Inicial e Engenheiros do Hawaii e mais um mix de ritmos brasileiros e muita animação.

Já na sexta-feira (21) é a vez da banda Fusca 69 subir ao palco, com rock clássico e blues com influências de Rolling Stones, Jimmi Hendrix, Steve Ray Voughan, Eric Clapton, Bêbados Habilidosos, Barão Vermelho, Saco de Ratos, Celso Blues Boyse Raul Seixas.

Fechando a semana, no sábado (22) a banda Dreew que transita entre as principais vertentes do Rock e Pop Rock nacional e internacional ao interpretar com precisão os arranjos de bandas como Charlie Brown Jr, Cazuza, Capital Inicial, Red Hot Chili Peppers, Silverchair, Foo Fightes, Metálica, O Rappa e até Zeca.

Serviço

O Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, 5140, no centro de Campo Grande. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h.