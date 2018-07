Samba, rock e muito blues agitam a semana no Sesc Morada dos Baís

A programação para o happy hour do Sesc Morada dos Baís está repleta de muito samba, rock e blues. A semana começa com o som do Valo Samba Trio e segue com muito blues e rock. Os shows são gratuitos e começam às 20h, mas é importe chegar cedo, pois a capacidade da casa é de 350 pessoas.

O Valu Samba Trio sobe ao palco na quarta-feira (11). Além de samba o trio Edir Valu, Dênio Luz e Mauro Vermelho levam em seu repertório muito MPB.

Quinta-feira (12), tem o blues e o rock de Gessy & The Rhivo Trio. O show traz clássicos do rock da década de 1950 e estilo singular. A banda é integrada por Rezende, Rodrigo Gasparetto, Felipe Lira e pela cantora Gessica Fernanda. A proposta é trazer de volta a música que embalou os anos 50 e 60, numa roupagem atualizada, porém sem perder as características peculiares desses estilos.

No dia 13, para animar a sexta-feira, é a vez de Four Sounds levar ao Sesc o melhor do rock nacional e internacional, com um repertório variado, passando também pela MPB. A banda conta com Patrícia Araújo, Adilson Fernandes, Marcelo Ferreira, Marcos Fernandes e participação especial de Gabriel Andrade, na guitarra.

Encerrando a semana, no sábado (14), o Projeto MPBlues que conta com músicos já experientes e de carreiras reconhecidas no cenário do Blues e do Rock de Campo Grande, resgatando compositores de Mato Grosso do Sul. Fazem parte do repertório da banda, além dos artistas regionais, ícones da música brasileira como: Cazuza, Roberto Carlos, Tim Maia, Barão Vermelho, Belchior, Celso Blues Boy, Blues Etílicos, Zé Ramalho, Elis Regina, Alceu Valença e muito mais.