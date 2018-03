Seis mil pessoas curtiram o show “Um Canto às Mulheres” na Capital

Seis mil pessoas estiveram na Praça do Rádio de Campo Grande para prestigiar o evento “Um Canto às Mulheres”, realizado na sexta-feira (9). O show contou com a participação da cantora Paula Matos, Sampri e outras, a apresentação foi em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Uma das cantoras mais queridas e tradicionais de Campo Grande iniciou a noite. Juci Ibanez foi a primeira a subir ao palco com um repertório amplo e uma energia inigualável. Ela fez o publico cantar todas as músicas.

Emocionada com a energia do show, Juci frisou a importância de eventos culturais em datas especiais como o Dia da Mulher. “Eventos que homenageiam a mulher tem um energia diferente e hoje está sendo assim, família presente, céu estrelado e música de qualidade para comemorar o nosso dia“, disse.

Logo depois foi a vez do Grupo Sampri subir ao palco e animar a população com muito samba. As irmãs Galvão Mary e Marilene, que completam esse ano 71 anos de carreira, e possuem mais de 300 músicas gravadas, foram as terceira a entrarem no palco. Elas deixaram os fãs emocionados e saudosos. Não teve quem não se levantou para cantar em pé todas as músicas.

A canção “Beijinho doce” virou um coro na voz de todos que prestigiaram o evento. “Nesses 70 anos de carreira já viemos algumas vezes para Campo Grande, mas se a memória não falha faz mais de 20 anos que não vínhamos para cá. Fomos recebidas como muito carinho“, disseram as irmãs.

A cantora sertaneja Paula Mattos encerrou a noite cantando os sucessos lançados recentemente. “Fico muito feliz de estar aqui na minha cidade. É um prazer estar no mesmo evento que as irmãs Galvão, que são ícones da música sertaneja”, falou.