Sem pagamento até hoje, editais da Cultura passarão por auditoria

Os editais de 2016 do Fundo Municipal de Investimento Cultural (Fmic) e do Programa Municipal de Fomento ao Teatro (Fomteatro), que não foram pagos até hoje, poderão passar auditória. A investigação vai esclarecer o que causou o cancelamento dos empenhos dos editais.

As gestões de Alcides Bernal e de Gilmar Olarte são acusadas de dar calote no setor da cultura, o que motivou inclusive protestos em frente a prefeitura e reclamações dos envolvidos nos movimentos culturais.

A solicitação é da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) em reposta aos questionamentos feitos pelo Fórum Municipal de Cultura e Conselho Municipal de Cultura. A decisão foi tomada nessa quarta-feira (8) após reunião da secretária Nilde Brun com representantes dos colegiados.

Os empenhos para o pagamento de R$ 4 milhões correspondentes aos 67 projetos dos editais do Fundo Municipal de Investimento Cultural (Fmic) e do Programa Municipal de Fomento ao Teatro (Fomteatro) foram cancelados no final da gestão do ex-prefeito Alcides Bernal (PP).

“Assim que assumimos a secretaria tivemos uma reunião com o Fórum e com o Conselho a respeito desses editais. Busquei saber o que poderia ser feito para solucionar o problema, porém, não poderemos ir adiante com os editais pelo fato de os empenhos terem sido anulados no fim do ano passado”, observou Nilde Brun, titular da Sectur.

Editais para 2017

Ainda durante a reunião foram apresentadas proposições para contemplar projetos culturais de Campo Grande ainda este ano. Entre elas está a abertura de novos editais, prevista para ocorrer no mês de março, e a realização da Conferência de Cultura, previsto no Plano Municipal de Cultura.