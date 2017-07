Semana de novidades, do samba ao folk no Sesc Morada dos Baís

A próxima semana terá muitas novidades e som alternativo no Sesc Morada dos Baís. A primeira apresentação será na quarta-feira, 19, com a banda Sarará Crioullo, que leva o show “Tributo ao Samba de Raiz”, pela primeira vez no palco do Sesc.

Há dois anos na estrada, o grupo é o um encontro de músicos que vieram de diferentes regiões do Brasil, misturando aqui, o carioca, cuiabano e sul-mato-grossense. Com repertório eclético, tem foco no samba de raiz. O grupo é composto por: Jeferson Alexandre Souza dos Reis, (cavaquinho e voz), Carlos Fernando Antônio, (violão e voz), Evandro Cezar Souza de Oliveira, (pandeiro e voz), Antônio Valdo Francisco (tantan voz).

As novidades continuam na quinta, 20, dia de som alterativo com Begèt De Lucena & o ARduaRÀ no show MpBeat 17. O talentoso intérprete Begèt de Lucena apresenta seu novo show com produção de Júlio Queiroz e percussão de Felipe Ceará. Show focado em composições autorais de Júlio Queiroz (Purpura) e Begét de Lucena (Santo Chico) e Felipe Ceará (Santo Chico; Vai Quem Vem; Marina Peralta) e algumas interpretações de canções conhecidas.

Sexta-feira, 21, Zé Pretim Bluesman sobe ao palco. Já consagrado na cena estadual, Zé Pretim é finalista do quadro “Quem Sabe Canta” do Raul Gil, do SBT. Autodidata, o cantor aprendeu a tocar violão quando vivia na roça e ganhou destaque ao iniciar a trajetória na noite de Campo Grande. O ponto marcante de seu trabalho é a mistura de blues com as músicas caipiras que aprendeu ainda menino.

A semana musical se encerra com mais uma novidade, a apresentação do cantor Jonavo, no sábado, 22, com a boa mistura de rock e folk. Suas letras poéticas costuram melodias contagiantes e no palco ganham a performance que lhe dão razão e o tornam uma das grandes novidades da música brasileira. Emoção e talento que vem conquistando um público fiel por onde passa.

Há quase 5 anos morando em São Paulo o artista é um dos idealizadores do festival “Folk+Brasil” e também do “Sunday Folk” onde promove encontros musicais entre artistas consagrados e novos nomes do folk brasileiro. Atualmente faz parte do projeto Folk na Kombi, onde ao lado dos parceiros Bezão e Felipe Camara leva suas canções para os quatro cantos do país a bordo de uma linda Kombi vermelha.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações 3311-4300. O happy hour tem início às 18h30, as apresentações musicais começam às 20h e são abertas ao público. Acompanhe a programação do Sesc no sesc.ms