A semana musical do Sesc Morada dos Baís vai agradar amantes do samba e do rock. As apresentações começam às 20 horas e a entrada é gratuita, sujeita à limitação do espaço, que é de 350 pessoas.



Na quarta (19), tem show com Luiz Café homenageando os gigantes do samba com um repertório que não vai deixar ninguém parado. Luiz é compositor e está à frente do grupo Dom Brasileiro que vem se destacando na cena do samba em Campo Grande interpretando músicas autorais e releituras de grandes sucessos.



Dia 20 acontece a última apresentação da Cantata de Natal com o Grupo da Camerata Coro Infanto-Juvenil do Sesc Lageado. E além da Cantata, tem pop rock da Cover Up. A banda conta com a experiência do trabalho musical de cada um de seus músicos e faz uma viagem no tempo e relembra clássicos que marcaram os anos 80.



Sexta (21), para dar as boas-vindas ao verão, sobe ao palco a banda Gessy & The Rhivo Trio. A proposta traz de volta a música que embalou os anos 50 e 60 com uma roupagem atualizada, porém sem perder as características peculiares desses estilos.



No Sábado (22), tem show com a banda On The Road animando a noite com o Especial Unplugged, Clássicos Acústicos.



Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h.