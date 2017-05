Semana de vários ritmos no Sesc Morada dos Baís

A programação musical do Sesc Morada dos Baís desta semana reúne ritmos como o samba de Gideão Dias, o rock dos The Beatles, a melodia de Guga Borba e o rock da Banda Avant, que se apresentará pela primeira vez no espaço.



A animação musical do Sesc Morada dos Baís começa na quarta-feira, 17, com o show de Gideão Dias, com repertório que contempla músicas autorais de seu DVD e também clássicos do samba como Cartola e Almir Guineto. Gideão conta que apesar de ter nascido no estado de São Paulo, é sul-mato-grossense de coração. “Particularmente, sou apaixonado na Morada dos Baís, espaço que faz parte da história de Campo Grande”.

Na quinta-feira, 18, é a vez do show “Dia The Beatles”, com Beatles Band Club. Fundada em 2012, a banda promete levar ao público a qualidade das músicas dos Beatles e reproduzir as canções da forma que foram gravadas, mas com uma ênfase de personalidade própria na interpretação.

Cada integrante da banda tem apreço especial pela música dos fab four, e a história de cada um convergiu para a formação da banda, que agora alegra e relembra as músicas dos Beatles para outros apreciadores, com energia, alegria e personalidade.

Sexta-feira, 19, é dia de show com Guga Borba e o Bando de Selvino. “Eu como artista fico muito feliz pelo convite do Sesc e poder mostrar meu trabalho para o público em um local de fácil acesso e entrada gratuita, que proporciona às pessoas entretenimento de qualidade. Entendo que é um espaço muito importante para fomento e formação dessa cultura nova”.

A semana se encerra com apresentação da banda Avant, no sábado, 20. Formada em 2014 na capital sul-mato-grossense, a banda se lançou na noite campo-grandense já deixando toda sua singularidade no ar com a mistura do pop-rock com a levada funk norte americana.

Constituída por Thiago Silva, Clayton Scatolin, Lucas Ricci, Felipe Soares e Flip Quadros, a banda Avant traz em seu repertório o estilo pop-rock nacional e internacional com levada funk, das últimas décadas. O show é dinâmico, dançante e animado do começo ao fim.