Semana do documentário Francês homenageia cineasta Agnês Varda

Parte do Festival Internacional Mois Du Doc, a Semana do Documentário Francês começa nesta segunda-feira (6) e termina na próxima quinta-feira (9), no Museu da Imagem e do Som (MIS) em parceria com a Aliança Francesa.

Com curadoria da Aliança Francesa e ajuda do cinéfilo e cineclubista Thiago Andrade, a mostra de documentário deste ano homenageia a cineasta belga Agnès Varda com o filme “Os Catadores e eu”.

A diretora Agnès Varda anda pelo interior da França, afastada das cidades que concentram a riqueza e o luxo, acompanhando pessoas que sobrevivem de restos. Ela se mistura a catadores e coletores que vão até uma feira em busca de sobras de alimentos. Ao mesmo tempo, Agnès conversa com eles, que versam sobre os mais variados assuntos, de política internacional até tragédias pessoais.

Mostra

O primeiro filme “Em busca do sentido” foi exibido em setembro de 2017 com a presença da cineasta em Campo Grande. O título é muito sugestivo e narra os caminhos que o próprio Marc e o Nathanael percorreram em vários países do mundo para tentar responder a problemáticas contemporâneas do mundo capitalista. “Queimar o Mar” narra a Primavera Árabe dentro da perspectiva da Tunísia (gatilho). Já “Cineasta” traz a temática das mulheres como diretoras (de filmes).