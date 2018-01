Semana musical começa com apresentação de samba

A semana musical do Sesc Morada dos Baís começa na quarta-feira (10) com apresentação do Quarteto Samba Choro. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. A organização informa aos interessados que é importante chegar cedo pois o espaço é limitado a um público de 350 pessoas.

“O Sesc Morada dos Baís é um projeto muito bem organizado, de excelência. Tanto a sonorização quando o espaço é ótimo e tudo colabora para que este projeto seja um sucesso”, diz o vocalista do Quarteto Samba Choro Atilla Gomes. O quarteto também conta com Paulinho Brasilidade, nas percussões, Adriano Praça, na flauta e saxofone e Mestre Jackson, no violão.

Na quinta-feira (11) o show “The Loop DJ Beto”. Beto Andrade já figura há mais de vinte anos no mercado dos eventos, Beto, que também é editor de áudio e DJ do Planeta Mega (FM Mega 94) tem seu forte em casamentos, mas também anima festas de 15 anos, formaturas, aniversários e confraternizações. Sua atuação inclui eventos no interior paulista e de Goiás. Nascido em Fátima do Sul, foi quem animou o carnaval da cidade por sete anos, e também o Fátima Fest por quatro anos seguidos.

Na sexta-feira (12) a banda Urbem leva ao público suas referências mistas, do jazz ao funk, do erudito ao punk. Original do Centro-Oeste brasileiro, Urbem é um quarteto de jazz contemporâneo cujos pés estão fincados no Brasil enquanto os braços abraçam a música do mundo.

Integram a Urbem o baterista Sandro Moreno, vencedor do Batuka 2001 (principal Festival de Bateria da América Latina), Bianca Bacha, com seu belo timbre vocal; Gabriel Basso, no contra-baixo e Ana Paula Soares, que é bacharel em Piano pelo Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro é uma grande pesquisadora das raízes da música do Brasil.

A semana musical se encerra no sábado (13) com apresentação de Larissa e os Pexe. O repertório é eclético, passeando por canções de bandas e artistas variados e de diversas épocas que passeiam pelo rock, pop, blues e jazz. Durante 11 anos a banda passou por algumas mudanças na formação original e desde 2014 a banda é composta por: Larissa Hermeto, na voz e violão, Roberto Torminn, na guitarra e teclado, Wagner Santos, no baixo e Leonardo Maciel, na bateria.