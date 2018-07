A semana musical do Sesc Morada dos Baís unirá quatro estilos musicais para agradar todas as tribos. Com shows de samba, forró, rock e blues a casa conta com apresentações gratuitas ao público, sempre com início às 20h.

Quarta-feira (18), tem o samba de Negabi, com um repertório cheio de pérolas entoada pela voz suave e envolvente da cantora. De Clara Nunes à Alcione, o show contempla sucessos de ícones do samba embalando e emocionando o público.

Quinta-feira (19), tem Forró do Cerrado, com músicos experientes no ritmo e que agora conta com nova formação: com Marcelo Santos na flauta e sax, Maicon baiano na zabumba, Renan Nonato na sanfona e Chicão Castro no triângulo.

Para quem gosta de rock nacional, sexta-feira (20), tem Os Walkirias, que levam músicas autorais, mesclada aos grandes sucessos da música brasileira da década de 80 e 90. A apresentação mistura vários estilos musicais e promete animar o público.

Quem encerra a semana musical no sábado (21), é a cantora de blues e soul Erika Espíndola com releituras de sucessos e também músicas próprias, além de participações especiais ao longo do show.

O Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, 5.140.