Semana musical no Sesc Morada tem novidade, com pop reggae e música regional

O Sesc Morada dos Baís preparou uma semana musical com atrações que unem o samba, o pop reggae e a música regional dos Barbados. Os shows começam às 20h, com participação gratuita do público.

Quarta-feira,19, começa a animação no Sesc Morada dos Baís, ao som de Negabi, que leva clássicos do samba e também o atual cenário do samba. O repertório passa por Clara Nunes, Beth Carvalho, Alcione, Fundo de Quintal, Leci Brandão, Martinho da Vila, Martinalia, Zeca Pagodinho. Para Negabi, se apresentar no Sesc é uma “oportunidade de apresentar o trabalho levantando a bandeira do samba no MS, em um espaço lindo que respira cultura”.

Quinta-feira,20, tem novidade com a banda SoudBra, que leva sua Turnê Florescer. Com a atual formação desde 2015, a banda toca pop reggae. “Estamos muito ansiosos por essa participação, temos acompanhado o Sesc Morada dos Baís desde o início do projeto. A cidade estava muito carente de um espaço assim e nós, músicos e artistas, nos sentimos abraçados pelo Sesc”, diz o vocalista, Nando Dutra.

Sábado, 22, é a vez de Jerry e os Barbados, com um repertório regional contemporâneo e polca rock. “Fico muito feliz de fazer o show na Morada, que está sendo um point cultural muito importante na cidade, principalmente por ser um local que recebe trabalhos autorais e um público interessado em prestigiar a nossa arte”, diz Jerry. A banda conta com Alex Kundera, na bateria, Júlio Queiroz, nos teclados, Dhonnatas Oliveira, na guitarra e Rodrigo Teixeira, no baixo.