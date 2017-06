Semana musical tem novidade no Sesc Morada dos Baís

A programação musical do Sesc Morada dos Baís leva diversos ritmos com os músicos Juci Ibanez, Alex Cavalhieri, Marina Peralta e Whisky de Segunda. As apresentações são gratuitas e começam às 20h.

A última semana de junho traz novidade na programação musical do Sesc Morada dos Baís. Na quarta-feira, 29, a cantora Juci Ibanez abre a programação com seu samba.

Quinta, 29, Alex Cavalhieri apresenta o show “Ecos Urbanos”, com as músicas de CD de mesmo nome. Depois de 20 anos de carreira tocando em diversos importantes projetos no cenário musical sul-mato-grossense como o Bando do Velho Jack, Tete Espíndola, Geraldo Roca, Paulo Simões, entre outros, Alex agora apresenta o trabalho solo com músicas que fez junto com o parceiro de estrada Fábio Terra. Participam do projeto Adriel Santos (bateria, backing vocal), Roberto Torminn (guitarra), Gabriel Andrade (guitarra) e Kinho Guedes (baixo, backing vocal).

Na sexta, 30, a cantora Marina Peralta sobe pela primeira vez no palco do Sesc Morada dos Baís, levando ao público sua pegada rapper e feminista. As letras são compostas de melodias e arranjos resultados de sua vivência cotidiana, da vida de outras pessoas ou de algum outro lugar por onde leva a imaginação. Marina, que tem várias premiações, conquistou forte repercussão em 2014, quando atingiu um milhão de visualizações com o a música “Agradece”, gravada despretensiosamente para comemorar mais um ano de vida.

Sábado, 01, o melhor do MPB com Guga Borba. O público poderá apreciar músicas autorais e versões do consagrado MPB e de outros ícones. “Eu como artista fico muito feliz pelo convite do Sesc e poder mostrar meu trabalho para o público em um local de fácil acesso e entrada gratuita, que proporciona às pessoas entretenimento de qualidade. Entendo que é um espaço muito importante para fomento e formação dessa cultura nova”.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site sesc.ms