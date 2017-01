Semana que vem tem novidade no Sesc Morada dos Baís, com Ju Souc

Na próxima semana o Sesc Morada dos Baís terá mais uma vez música de qualidade a partir de quarta-feira, 01 de fevereiro e com novidade no palco, Ju Souc se apresenta pela primeira vez no Sesc Morada dos Baís. A participação do público é gratuita.

O primeiro show da semana será com a cantora Pre Lima, que traz em seu repertório samba de raiz e chorinhos. “Está sendo maravilhoso participar desse projeto, poder realizar meu sonho de cantar todos os meses. É um show cultural, o ambiente é familiar e é tudo de primeira”.

Na quinta-feira, dia 02, Ju Souc leva sua batida ao público. Baterista, cantora e compositora, Ju foi vencedora do Festival Batuka 2013. Os primeiros passos na música foram aos 7 anos de idade, estudando piano erudito na entidade filantrópica Filarmônica Villa Lobos. Aos 14 estudou violão popular como autodidata e só aos 16 começou as aulas de bateria.

Em 2014 lançou seu primeiro disco com incentivo do FMIC (Fundo Municipal de Investimento à Cultura), onde gravou quase todos os instrumentos. O disco possui 10 faixas gravadas (8 autorais e 2 parcerias com Jerry Espíndola e Alzira Espindola).

Em 2013 faturou o primeiro lugar do maior festival de bateria do país, o Batuka! Brasil. Foi baterista da banda Pétalas de Pixe do cantor e compositor Jerry Espíndola, subindo aos palcos do Festival América do Sul em 2012 e do Festival de Inverno de Bonito em 2013. Em 2014 tocou violão numa turnê interestadual com Paulo Simões e também participou da banda de um dos melhores guitarristas e compositores do blues pantaneiro, Zé Pretim Trio. Hoje segue com a divulgação do primeiro álbum, e já está trabalhando para o próximo CD solo, prometendo grandes novidades.

Sexta-feira, 03, é dia de apresentação da Banda Avant. Constituída por Thiago Silva, Clayton Scatolin, Lucas Ricci, Felipe Soares e Flip Quadros, a Banda Avant traz em seu repertório, o estilo pop-rock nacional e internacional com levada funk, das últimas décadas, seja nas composições ou nos covers, emaranhadas a um estilo singular.

E no sábado quem comanda o Show é o cantor Guga Borba e o Bando de Silvino. “Uma homenagem a Silvino Jacques, o “lampião de MS” e baseado no disco novo, junto com os Filhos dos Livres e releituras de músicas regionais. Nas canções, temos dois compositores Zé Geraldo e Renato Teixeira”. Guga Borba começou a carreira musical aos 15 anos, em Campo Grande, como vocalista da banda Inverno Russo, um dos grupos mais populares da cidade e que integrou a coletânea Mato Grosso do Som.