Semana tem samba, forró, blues e MPB no Sesc Morada dos Baís

A programação musical eclética e de qualidade segue na próxima semana, no Sesc Morada dos Baís, com sons que vão do samba ao blues. As apresentações começam às 20h.

Nesta quarta (8), o Sesc Morada dos Baís traz Juci Ibanez, que sobe ao palco para interpretar grandes canções do samba para a noite ficar mais animada. Com apresentações em vários palcos do Brasil e da América Latina, o trabalho de Juci traz influências de Samba e Música Popular Brasileira.

Quem comanda a diversão na quinta-feira (9), é a banda Forro Zén. No repertório forrozeado, a banda celebra influências de artistas como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Alceu Valença, Zé Ramalho, Elba Ramalho e outros. “É um privilégio e enorme satisfação apresentar nosso show em um local tão especial para a cidade”, diz o cantor Zé Bruno.

A Sexta (10), é dia de blues com Whisky de Segunda. O público poderá apreciar músicas autorais e versões próprias do consagrado blues de ícones como BB King e Ray Charles. Composta por cinco integrantes, a banda já está há 13 anos na estrada e é a única do Estado que toca exclusivamente blues americano. “Com certeza é muito importante participarmos deste projeto. O Sesc Morada é um espaço cultural que estava deixado de lado e que com a ocupação por parte do Sesc foi redescoberto. Essa ação fomenta a cultura e leva o campo-grandense a conhecer a própria história”, diz o vocalista, Robson Pereira.

E para fechar a semana, no sábado (11), Chicão Castro está de volta ao Sesc Morada do Baís com sua voz única e alegria contagiante, num repertório delicioso, do pop ao MPB. “Eu estou muito feliz, é lindo o que está sendo feito pelos músicos, essa oportunidade para se apresentar. Nossa gratidão ao Sesc é imensa”.