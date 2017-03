O projeto “Artes Visuais em MS – Campo Aberto”, contemplado no Fundo de Investimentos Culturais (FIC), pela Secretaria de Cultura e Cidadania - SECC, promove, nos dias 31 de março e 1º e 02 de abril, o Seminário "Campo Aberto para Artes Visuais".

Com programação para o período vespertino e noturno, o evento tem vagas limitadas e terá personalidades importantes palestrando, sendo eles: Laerte Ramos (SP), Suzana Queiroga (RJ), Janaina Mello (RJ), Divino Sobral (GO) e Roseli Alves (SP).

O objetivo, conforme explica a idealizadora e coordenadora do projeto, a artista plástica Ana Ruas, é incentivar o debate crítico e difusão de ideias, possibilitando a ampliação de conhecimento e expectativas com relação a temas relevantes da arte contemporânea.

Já é possível se inscrever no seminário pelo e-mail [email protected] As vagas são limitadas e destinadas a todos os interessados, independente de formação e atuação. No corpo do e-mail é necessário enviar nome completo, telefone, formação e área de atuação.

Mais informações pelo telefone (67) 99202-4095.