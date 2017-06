Seminário de cultura será realizado no fim de semana

No intuito de promover a troca de experiência e ampliar o diálogo acerca do setor cultural de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul, ocorrerá no próximo sábado, dia 24 de junho, o Seminário “Economia Criativa: Novos desafios para o setor”.

O encontro tem entrada gratuita e terá início às 8 horas, no Plenário Oliva Enciso da Câmara Municipal de Campo Grande. A realização é da Escola do Legislativo e conta com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultural e Turismo (Sectur).

Direcionado a todos os profissionais que atuam em áreas criativas e setores culturais como artes plásticas, audiovisual, teatro, música, circo, literatura, cinema, games, websites, arquitetura, moda, gastronomia, museus, patrimônio cultural e natural, entre outros, quem tiver interesse em participar do seminário deve se inscrever no site http://www.camara.ms.gov.br/escola-legislativo ou no dia do evento.

Excelente oportunidade para aprofundar conceitos, conhecer cases e ampliar o entendimento sobre o tema; o Seminário de Economia Criativa quer levar ao conhecimento dos participantes, informações sobre as oportunidades culturais existentes no poder público, nas esferas municipal, estadual e federal e também na iniciativa privada. Desta forma, os artistas e produtores culturais poderão identificar onde estão e como acessar tais oportunidades. Outro ponto importante do evento é o farto de abordar as diversas transversalidades que trabalham com ações culturais, como Saúde, Assistência Social, Cultura e Turismo.

Conheça os palestrantes:

Cláudia Medeiros. É Especialista em Gestão e Políticas Culturais e em Economia Solidária pela Universidade Federal do Tocantis. É mestranda em Comunicação/ Linguagens da Mídia Contemporânea pela UFMS. Além de atuar na Criação, Planejamento e Gestão em Projetos Culturais e de Economia Criativa. É consultora do Sebrae – MS.

Henrique Fontes. Graduado em Comunicação e Mestre em Ciências Sociais. Henrique Fontes é ator, dramaturgo, diretor e produtor cultural. Nasceu em Manaus/AM, mas adotou Natal, no Rio Grande do Norte, como território para sua formação e carreira profissional. Sócio-fundador e atual presidente da Casa da Ribeira, Henrique vem trabalhando na área de economia criativa desde 1997. Foi Coordenador de Articulação da incubadora RN Criativo e trabalha com o Grupo Carmin de Teatro.

Confira a programação:

8h: Credenciamento para aqueles que não conseguiram fazer on-line no site da Escola Legislativa. Entrega do Questionário de Identificação de Demandas de Capacitação.

8h30: Abertura com Vereador Eduardo Romero e Secretária Nilde Brun.

Apresentação cultural: Lenilde Ramos e Ruberval Cunha – intervenção artística.

9h: Palestra com Cláudia Medeiros: “Economia Criativa no Mato Grosso do Sul” – ampliação do olhar dos artistas quanto à percepção do ambiente local para uma atuação no setor cultural; O que é Economia Criativa; Papel e oportunidades do Poder Público; O Empreendedor Criativo.

10h: Palestra com Henrique Fontes: “Formação de Agentes Culturais na Área de Economia Criativa”

11h: Intervalo

11h20: Fórum de Discussão com mediação dos vereadores Lívio Viana Leite, Eduardo Romero e Lucas de Lima, da Secretária de Cultura e Turismo, Nilde Brun, e representantes do setor cultural: Andréia Freire, Bruna Campos, Fábio Flecha, Marcos Mattos e Ronilço de Oliveira.

13h: Apresentação de propostas

14h: Encerramento