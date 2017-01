Sesc abre exposição Expressões Místicas da Fantasia nas Artes Clássicas e Digitais

No dia 31 de janeiro, terça-feira, o Sesc Morada dos Baís receberá a Exposição Expressões Místicas da Fantasia nas Artes Clássicas e Digitais, que poderá ser visitada até 01 de março, de terça-feira a sábado. A vernissage, será às 19 horas, com presença da artista Marina Torrecilha.

Amante convicta do cinema e de épicos relacionados à fantasia e de outras sagas, como de Ficção científica, a artista encontra inspiração em roteiros impactantes de universos paralelos. Busca produzir criaturas místicas e personagens imaginários que em grande maioria são conectados à um lado espiritual de busca do equilíbrio entre as emoções e situações do universo onde se encontram.

Na exposição, uma mostra desses seres com técnicas clássicas de desenhos com o pontilhismo, lápis, caneta, aquarela e Artes digitais. A maioria divindades femininas, seres originais criados para a produção e estudo de personagens, ilustrações de Posters dos jogos e fã-arts.

Games – Com as técnicas Digitais, Marina produziu a arte de dois jogos para Android: O Laser Defense e Dragon Rings pela equipe Jogos Aurora.

Atualmente, ilustradora de um novo jogo que está sendo produzido, chamado Ponami. Costuma criar suas obras primeiramente em estudo no papel pelo método conhecido como Concept Art, e em seguida reproduzir as ideias originais em programas de ilustração e animação digital. Também criou logos, personagens para empresas, cenários, animações e jogos para cursos à distância.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site www.sescms.com.br