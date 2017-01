Sesc Corumbá tem cinema infantil e contação de história de Machado de Assis

No último sábado de janeiro, 28, o Sesc Corumbá oferece à criançada mais uma tarde de diversão e aprendizado, programação inteiramente gratuita.

Às 18 horas o Cine Clubinho exibe “O Homem da Lua”. Neste longa, um homem que vive sozinho neste grande satélite. Um dia, entediado, ele decide visitar a Terra, e para isso se agarra em um cometa. Quando chega ao novo planeta, ele se encanta com as belezas naturais, mas logo descobre que não existe apenas bondade neste local. O Presidente do Mundo, certo de que o Homem da Lua é um invasor, decide afugentá-lo. Para se salvar, ele deverá contar com a ajuda dos amigos e das crianças.

Na sequência, às 19h30, a contação “Um Apólogo”, de Machado de Assis. Na historinha, uma discussão entre uma linha e uma agulha que leva à reflexão sobre o comportamento das pessoas. A agulha gaba-se de abrir os caminhos, mas é a linha quem vai à festa no vestido. A ideia é fazer os pequenos refletirem sobre a importância da valorização das diferentes funções.

Serviço – O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site www.sescms.com.br