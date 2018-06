Em junho, o Palco Giratório levará ao Sesc Cultura dois espetáculos de circulação nacional e oficinas com as companhias teatrais, tudo com direito a entrada gratuita.

Espetáculo “Desastro”

A primeira apresentação, às 20 horas do dia 18 de junho, no Teatro Prosa do Sesc Horto, será do espetáculo “Desastro”, com o Grupo Neto Machado (BA). A classificação é Livre. Voltada principalmente para os adolescentes, Desastro é uma coreografia neon, uma ideia de futuro congelada no passado, um universo de excentricidade espacial, um universo construído como um jogo de perguntas e respostas que levam a plateia a se dividir em grupos conforme suas escolhas.

Oficina de Super Poderes

No dia 19, das 14h às 20 horas, o grupo teatral fará uma oficina de Super Poderes, na sala de artes cênicas do Sesc Cultura. Para se inscrever, é preciso ter pelo menos 18 anos e doar três litros de leite longa vida, que serão revertidos ao Mesa Sesc Brasil, para participar da oficina é necessário trazer: Papeis com diferentes cores – material para colorir: lápis de cor, giz de cera, canetinha ou afins –, tesoura e fita crepe.

Quais heróis você monta diariamente para que seja possível seguir? Quais superpoderes, sensibilidades, armas, ferramentas, táticas, mutações, incorporações você realiza para continuar se movendo? Quando dói ser você? Quando é prazeroso ser você? Onde está a vulnerabilidade? Quando a fragilidade se torna potência e vice-versa? São questões que ajudam a compor os personagens.

Espetáculo “P`S”

No dia 21, às 20 horas, no Teatro Prosa Sesc Horto. o clima muda no espetáculo “P`S”, com a Trapiá Cia Teatral (RN). A classificação indicativa é 14 anos.

O espetáculo "P’S”, de Gregory Haertel, inspirado em "Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão”, obra na qual Michel Foucault descreve e analisa um caso real de parricídio acontecido na primeira metade do século XIX, "P’S” traz para uma vila do sertão nordestino a história de P, jovem que assassina brutalmente alguns dos seus familiares.

Focando nas intensas contradições do personagem e passando por momentos que vão desde a sua infância até o seu suicídio, "P’S” procura trazer à tona o homem além do seu ato, não com o intuito de explicá-lo e, consequentemente, diminuí-lo, mas com a vontade única de nos aproximar dele e, com isto, talvez, também nos aproximar de nós mesmos. "P’S" coloca em discussão a memória, a psiquiatria, a justiça e o amor desmedido.

Oficina "O Som na Cena"

Dia 22, das 14h às 20 horas, na sala de artes cênicas, a Trapiá Cia Teatral (RN), fará a oficina "O Som na Cena". As condições das inscrições são as mesmas: mínimo de 18 anos de idade e doação de três litros de leite longa vida.

A proposta desta oficina consiste em demonstrar na prática como confeccionar instrumentos de materiais diversos e como os mesmos podem ser utilizados na cena teatral para realização de trilha sonora original e ao vivo. Algumas cenas do espetáculo "P'S" serão utilizadas para exemplificação do processo.