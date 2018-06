Sesc Cultura inicia programação infantil nesta terça-feira

Nesta terça-feira (5), às 19h, começa a programação infantil do Sesc Cultura com contação de história musicada – “Clássicos em cordel”. A entrada é gratuita e integra o Circuito de Oralidades do projeto Arte da Palavra Sesc. As vagas são limitadas.

A cordelista Susana Morais e o musicista Diego Gibran convidam o público a viajar no mundo da imaginação com uma divertida maneira de contar as histórias e se consolidam como Clássicos da Literatura Infantojuvenil.

No sábado (9) ás 15h terá oficina “Formas do desenho”, na Sala de Artes Visuais. Crianças a partir de 4 anos podem participar acompanhadas de seus responsáveis.

Durante a oficiana as crianças vão aprender a perceber a arte abstrata inspirada na obra de Edson Castro. Para participar é preciso levar uma caixa de tinta guache, uma caixa de lápis de cor, carvão para desenho ou um pedaço de carvão de churrasco, uma caixa de giz de cera, um pincel nº 20 e uma tela 40 x 40cm.

Depois da oficina, tem contação de histórias com Michelly Dominiq inspiradas na "Poética", de Manoel de Barros.

Já ás 18h, começa o Cine Clubinho que exibe “Abril e o mundo extraordinário”. O Sesc Cultura está localizado na avenida Afonso Pena, 2270.