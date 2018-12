A população fará o percurso a pé juntamente com o arquiteto e historiador João Santos

O Sesc Cultura, dá sequência à programação semanal de atividades culturais, na capital. Neste sábado (8), a partir das 16h, o espetáculo “Navegantes” promete uma aula de Conscientização ambiental com muita leveza. A produção é um espetáculo de bonecos que faz um passeio por riachos, rios e mares. Ainda no sábado, um passeio ao passado da história de Campo Grande, com o arquiteto e historiador João Santos. O percurso será feito a pé.

Sesc Cultura

Onde: Avenida Afonso Pena, 2.270.

Horário: 16h.

Quanto: Gratuito.