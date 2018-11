No próximo sábado (1º) vai ser pura diversão na programação infantil do Sesc Cultura. Além da oficina e Cine Clubinho, desta vez haverá o espetáculo teatral “A Princesa Engasgada”, que promete encantar a criançada. Todas as ações são gratuitas.

A programação infantil do Sesc Cultura deste sábado, começa às 15 horas com a oficina “Uma paisagem de argila”, voltada à crianças com pelo menos 04 anos de idade, acompanhadas de seu responsável. Nesta oficina, as crianças vão fazer o relevo de uma paisagem do pintor Van Gogh. É preciso levar o material para participar: 1 kg de argila escolar, 1 caixa de sapato e palitos de dente.

Em seguida, às 16h30, haverá a apresentação do espetáculo “A Princesa Engasgada”, do Teatral Grupo de Risco. A peça será encenada no Átrio, com participação livre, limitada à lotação do espaço, que comporta 60 crianças, cada uma delas acompanhada de um responsável.

Esta é a história irônica de uma princesa que se engasga com uma espinha de peixe e o rei determina que seja encontrado um médico para curar sua filha. Uma camponesa cansada de apanhar do marido, resolve se vingar e diz ao fidalgo que ele é médico, mas só trata seus pacientes quando apanha. O camponês, sem direito de recusa, é levado ao rei e assim começa o seu castigo. Com suas peripécias consegue ganhar a simpatia do rei.

Encerrando o sábado infantil, às 17h30, o Cineclubinho exibe “A história da cabra: queijo de cabra”. As crianças Zuzanka e Honzik, junto com Goat (cabra), procuram seus pais, que aparentemente foram sequestrados pelo demônio para castigá-los por produzir um queijo de cabra diabolicamente gostoso.