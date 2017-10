Sesc Morada divulga programação do Cineclubinho de novembro

Dia 04 os pequenos se divertem com o filme “ Uma Viagem Extraordinária”

Novembro começa com animação e Cineclubinho no Sesc Morada dos Baís, os filmes são exibidos aos sábados, às 17h, com participação gratuita.

Dia 04 os pequenos se divertem com o filme “ Uma Viagem Extraordinária” sobre T.S Spivet, um menino genial que vence um grande concurso com uma de suas invenções e decide atravessar o país em busca do prêmio. Spivet esqueceu apenas de um detalhe: além dele, ninguém mais sabe que o vencedor é apenas uma criança.

“O Conto da Princesa Kaguya” é o filme do Cineclubinho, que acontece dia 11 de novembro às 17h. A história é de uma bela jovem que se vê obrigada a escolher entre cinco pretendentes e, para evitar o indesejado casamento, cria uma série de desafios impossíveis.

Dia 18 de novembro tem o filme “O Mundo dos Pequeninos”, uma incrível animação mostrando a minúscula Arriety, que vive em uma velha casa com sua família enquanto se esconde dos humanos. A história segue um rumo diferente quando ela decide se tornar amiga do novo morador da casa, um jovem rapaz, e acabar de vez com as diferenças entre humanos e pequeninos.

Para fechar o mês com muita diversão, tem Cineclubinho no Sesc Morada dos Baís, no dia 25, o filme da vez é “Abril e o Mundo Extraordinário”, longa sobre uma jovem, filha de cientistas, que tenta desvendar o mistério que há décadas assola a França: o sumiço dos gênios criativos. Para isso, Abril sai pelo país na companhia de seu gato falante e um menino de rua.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. Acompanhe a programação no site sesc.ms