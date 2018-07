A primeira semana de agosto tem ritmos dançantes no Sesc Morada dos Baís, as apresentações são gratuitas ao público, sempre com início às 20h.

Na quarta-feira, (1º), Chokito apresenta seu samba. Carioca da gema e sul-mato-grossense de coração, com vinte anos de carreira sua banda é formada com rotina de ensaios semanais e trabalho amadurecido.

Quinta-feira, (2), quem sobe pela primeira vez ao palco do Sesc Morada dos Baís é o duo +55 que leva um repertório que mistura rap, reggae, samba, rock, funk, soul e pop, formado por Wagninho Alves e Davi Andrade.

Na sexta-feira, (3), o Projeto Boa Nova, faz um som de bossa nova e MPB por vozes sul-mato-grossenses. Músico há 20 anos, Luiz Marcelo apresenta a musicalidade da bossa nova e da MPB. O show reúne intérpretes sul-mato-grossenses de diferentes estilos.

A semana musical encerra com o rock dos douradenses “Dagata & Os Aluízios”, que se apresentam no sábado, (4). Com repertório autoral, o som é marcado pela fusão entre o pop, o rock e os ritmos regionais, como a polca e o baião.

O Sesc Morada dos Baís fica na avenida Noroeste, n. 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h.