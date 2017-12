Sesc Morada dos Baís encerra 2017 com novidades para todos os gostos

A última semana musical do Sesc Morada dos Baís deste ano será encerrada com novidade e muita animação. A organização destaca que é preciso chegar cedo, pois o espaço é limitado a um público de 350 pessoas.

“O Sesc Morada dos Baís tem como proposta difundir o que está sendo produzido na cultura do Estado, com uma seleção eclética demonstrando as diversas manifestações da música e contribuindo para a formação de público. Também ofertamos cultura por meio da nossa culinária regional, encerrando mais um ano com sucesso em nosso objetivo de proporcionar aos campo-grandenses e visitantes um espaço cultural de referência”, diz a diretora regional do Sesc, Regina Ferro.

Quem abre a semana musical, na quarta-feira (27) é Juci Ibanez, com seu samba, interpretando grandes canções e levantando o astral da galera.

Quinta-feira (28), os Alquimistas sobem ao palco, com um som em ebulição na cena de rock da Capital. A banda conta com músicas próprias e releituras de bandas renomadas, com apresentações instigantes e cheias de identidade e performances. As influências vão de Rolling Stones, The Stooges, Velvet Underground, Cramps, New York Dolls e toda cena de Nova York da metade dos anos 70, além dos psicodélicos Mutantes. Assim, utilizam equipamentos antigos em suas apresentações provocando uma sonoridade e visual único. A banda é formada por leota (órgão e piano), perim (contrabaixo) e boloro (bateria), os três dividem e multiplicam os vocais.

Na sexta-feira (29) Fabio Kaida, com sua harpa paraguaia, faz o show "América sem Fronteiras", em sua primeira apresentação no Sesc Morada dos Baís. Focado em fortalecer a identidade musical da América Latina, com uma nova roupagem, moderna e atual, mas sem deixar de lado suas características originais. O espetáculo de canto e de música instrumental foi apresentado em diversas cidades do Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina, no intuito de divulgar, alavancar e fortalecer a identidade musical sul-mato-grossense, brasileira e latino-americana.

Além de Kaida, estão envolvidos no projeto artistas de primeiro escalão da música nacional, integrantes do Grupo Nação Latina, apresentando temas conhecidos como Merceditas, El Condor Pasa, Guantanamera, Carnavalito, Pé de Cedro, Garota de Ipanema entre outros, numa mistura nunca antes vista.

O último dia de show do ano, sábado, em comemoração antecipada à chegada de 2018, o Sesc Morada dos Baís abre as portas para o cantor e guitarrista Pedro Espíndola com o show “Regionalirock”. O artista, acompanhado por um trio de músicos, traz uma mistura de composições próprias e canções regionais memoráveis.